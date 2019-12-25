Документ может быть одобрен странами-членами сегодня, 14 июля.

Страны Европейского союза близки к согласованию 18-го пакета антироссийских санкций, который может включить в себя снижение потолка цен на российскую нефть. Соответствующей информацией с читателями поделились журналисты из новостного агентства The Reuters со ссылкой на собственные источники. В СМИ заметили, что соглашение может быть достигнуто уже 14 июля, за день до рабочей встречи между министрами иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе. На текущий момент дипломатами согласован динамический механизм установления предельного уровня цен на энергоресурсы. По данным другого источника, первоначальная стоимость на российскую нефть составляла около 47 доллара за баррель, исходя из среднего показателя стоимости российского сырья за последние 22 недели (за вычетом 15 процентов). Уровень будет пересматриваться каждые погода. Другой источник сказал прессе, что Словакия якобы согласилась с предложенной мерой, однако пытается добиться от регионального сообщества гарантий относительно будущих закупок российского природного газа. О реакции Венгрии в материале не говорится.

Напомним, что Европейская комиссия в мае 2025 года обещала включить в 18-й пакет санкций ЕС снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, однако Словакия и Венгрия выступили против данной инициативы. Эстония объявила, что заблокирует пакет в том случае, если порог не будет снижен. Власти из Вашингтона пока что не дали публичного ответа на вопрос о том, готовы ли они поддержать эту меру в рамках "Большой семерки" (G7).

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