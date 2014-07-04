Документ будет представлен широкой аудитории на следующей неделе.

Европейская комиссия добавила в проект бюджета регионального сообщества на период с 2028 по 2034 годы статью на сумму в сто миллиардов евро, выделяемых Украине в качестве поддержки. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства The Bloomberg со ссылкой на проект документа. В иностранном СМИ пояснили, что ЕК обосновывает создание такого фонда необходимостью выделения стабильной финансовой помощи для киевского режима.

С начала сециальной военной операции России на Украине Евросоюз предоставил Киеву 160 миллиардов евро в качестве финансовой, экономической и военной помощи через отдельные программы, а также кредиты и займы. Еврокомиссия предлагает включить поддержку Украины в общий бюджет стран-членов ЕС как обязательную статью расходов на период 2028-2034 годы. Бюджет ЕС планируется на семь лет вперед. Он принимается единогласно странами-членами. На его основе затем утверждаются годовые бюджеты. Публично представители ЕК презентуют свой проект на следующей неделе. Обсуждения по нему могут продлиться до конца 2027 года, но должны завершиться компромиссом.

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