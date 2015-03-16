Bloomberg: ЕС готовит пошлины на товары из США на €116 млрд

В СМИ рассказали о мерах, которые в Брюсселе готовят против Вашингтона из-за отсутствия торговых соглашений по пошлинам.

Европейский союз готовится к введению пошлин на товары из США на 116 миллиардов евро ежегодно, однако коллективный Брюссель все еще продолжает надеяться достичь сделки по минимизации взаимных тарифов. Соответствующее заявление сделали журналисты из новостного агентства The Bloomberg. По информации от иностранного СМИ,региональное содружество подготовило два блока пошлин. Речь идет о минимальном наборе тарифов в отношении американского экспорта с объемом в 21 миллиард евро. Туда попали такие категории товаров как соя, сельскохозяйственные продукты и мотоциклы. Пошлины будут введены в отношении Вашингтона в том случае, если Белый дом не откажется от введения своих десятипроцентных тарифов на сталь, алюминий и автомобили, поступающие в США из Европы.

Авторы материала добавили, что максимальный пакет пошлин ЕС рассчитан еще на 95 миллиарда евро. Туда попали самолеты компании "Боинг", транспортные средства и бурбон. Пакет использован тогда, когда США реализуют свою угрозу и введут пошлины на весь европейский экспорт. Изначально предполагалось, что эти пошлины будут введены с 9 июля. Однако 7 июля Белый дом объявил, что отложит введение пошлин до первого августа, что дает Брюсселю и Вашингтону еще три недели на согласование возможной сделки друг с другом. По сведениям от The Bloomberg, если ЕС и США не достигнут сделки к указанной дате, то американские пошлины на европейскую продукцию могут достичь 50 процентов.

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