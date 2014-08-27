Колумнист Лионель Лоран оценил план Италии по строительству моста от материковой части до Сицилии.

Осуществление европейскими странами национальных проектов за счет оборонных статей приведет к ослаблению регионального сообщества. Соответствующее мнение высказал в авторской колонке для иностранного новостного агентства The Bloomberg Лионель Лоран. Сециалист пояснил, что в конце июня европейское издание The Politico сообщило, что итальянские власти планируют осуществить гигантский инфраструктурный проект по строительству моста, соединяющего материковую часть страны с островом Сицилией. Реализация задумки должна произойти за счет оборонных статей бюджета, которые по новым правилам должны достичь пяти процентов от национального уровня ВВП.

План Италии должен вызвать тревогу. Навешивание ярлыка "оборона" на национальные нецелесообразные проекты еще больше обострит разногласия между европейскими странами в то время, когда оборона и так слишком раздроблена. Это ослабит Европу, а не усилит. статья Лионеля Лорана

На летнем аммите НАТО, проходившем 24-25 июня 2025 гда в Гааге, международные союзники договорились друг с другом о том, что к 2035 году они будут ежегодно выделять по пять процентов от своего ВВП на основные оборонные нужды. Из данного показателя только 3,5 процента должны быть основными расходами на оборону, в то время как полтора процента могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные решения.

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Фото: pxhere.com