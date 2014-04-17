  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Выявлены нарушения при эксплуатации аттракционов на проспекте Культуры
Сегодня, 11:27
103
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Выявлены нарушения при эксплуатации аттракционов на проспекте Культуры

0 0

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации аттракционов.

Сведения о 56 игровых автоматах в торговом центре на проспекте Культуры отсутствуют в Дислокации размещения аттракционного оборудования на территории города. Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 44-6 Закона Петербурга от 31.05.2010 №273-70 "Об административных правонарушениях в Петербурге". Материалы направили в государственную техническую инспекцию для рассмотрения и принятия решения. 

Ранее мы рассказывали о том, что семье участников СВО в Петербурге аннулировали долг за коммунальные услуги. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: игровые автоматы, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии