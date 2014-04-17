Выявлены нарушения при эксплуатации аттракционов на проспекте Культуры

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации аттракционов.

Сведения о 56 игровых автоматах в торговом центре на проспекте Культуры отсутствуют в Дислокации размещения аттракционного оборудования на территории города. Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 44-6 Закона Петербурга от 31.05.2010 №273-70 "Об административных правонарушениях в Петербурге". Материалы направили в государственную техническую инспекцию для рассмотрения и принятия решения.

Ранее мы рассказывали о том, что семье участников СВО в Петербурге аннулировали долг за коммунальные услуги.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)