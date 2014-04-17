Семье участников СВО в Петербурге аннулировали долг за коммунальные услуги

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку по обращению матери двух участников СВО. Об этом рассказали 14 июля в надзорном ведомстве.
В единый платежный документ семьи военнослужащих включена задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Так, прокурор с целью восстановления нарушенных прав на меры социальной поддержки внес представление в адрес АО "Единый информационно-расчетный центр Петербурга". Оно рассмотрено и удовлетворено: осуществлен перерасчет, начисление пени не производится.
Ранее на Piter.TV: частный детсад в Курортном районе работал без лицензии.
Фото: Piter.TV
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