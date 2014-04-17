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Семье участников СВО в Петербурге аннулировали долг за коммунальные услуги
Сегодня, 10:59
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Семье участников СВО в Петербурге аннулировали долг за коммунальные услуги

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Прокурор внес представление в адрес АО "Единый информационно-расчетный центр Петербурга".

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку по обращению матери двух участников СВО. Об этом рассказали 14 июля в надзорном ведомстве. 

В единый платежный документ семьи военнослужащих включена задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Так, прокурор с целью восстановления нарушенных прав на меры социальной поддержки внес представление в адрес АО "Единый информационно-расчетный центр Петербурга". Оно рассмотрено и удовлетворено: осуществлен перерасчет, начисление пени не производится. 

Ранее на Piter.TV: частный детсад в Курортном районе работал без лицензии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: жку, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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