Семье участников СВО в Петербурге аннулировали долг за коммунальные услуги

Прокурор внес представление в адрес АО "Единый информационно-расчетный центр Петербурга".

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку по обращению матери двух участников СВО. Об этом рассказали 14 июля в надзорном ведомстве.

В единый платежный документ семьи военнослужащих включена задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Так, прокурор с целью восстановления нарушенных прав на меры социальной поддержки внес представление в адрес АО "Единый информационно-расчетный центр Петербурга". Оно рассмотрено и удовлетворено: осуществлен перерасчет, начисление пени не производится.

Ранее на Piter.TV: частный детсад в Курортном районе работал без лицензии.

Фото: Piter.TV