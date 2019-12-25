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Частный детсад в Курортном районе работал без лицензии
Сегодня, 14:21
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Частный детсад в Курортном районе работал без лицензии

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До получения документа учреждение закрыто.

Прокуратура Курортного района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об образовании. Один из частных детских садов предоставляет услуги без необходимой лицензии, рассказали 11 июля в надзорном ведомстве. 

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено производство об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). Правонарушитель привлечен Арбитражным судом региона к ответственности в виде предупреждения. А еще прокуратура в судебном порядке потребовала до момента получения лицензии приостановить работу организации. 

Ранее на Piter.TV: в пользу 90-летней блокадницы взыскали 150 тыс. рублей компенсации после падения на льду. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: курортный район, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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