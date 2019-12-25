В МИД заявили о продолжении переговоров России и Украины

Михаил Галузин не раскрыл сроки проведения такой встречи.

Заместитель главы российского министерства по иностранным делам Михаил Галузин заявил в интервью журналистам из "Известий" о том, что прямые переговоры между Москвой и Киевом будут продолжены. Ранее страны провели два раунда прямых переговоров, а рабочие встречи прошли в Стамбуле. Результатом мероприятий стал обмен военнопленными. Дополнительно Кремль передал киевскому режиму тела погибших военнослужащих ВСУ. Дипломаты обменялись проектами меморандумов по мирному урегулированию регионального конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил новостному агентству "РИА Новости" о том, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле. Российское руководство неоднократно упоминало о своей готовности к третьему раунду переговоров с Украиной.

Есть понимание, что прямые российско-украинские переговоры будут продолжены. Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

"Не может встречаться": в Киеве резко высказались о переговорах в Стамбуле.

Фото: Piter.tv