ЦБ зафиксировал рекордный уровень просрочки по потребкредитам

В государственном регуляторе привели статистические сведения.

Центральный банк зафиксировал рекордный уровень просрочки по потребительским кредитам за последние шесть лет (за все время ведения статистики). Показатель достиг 1,5 триллиона рублей. Соответствующей информацией поделились журналисты "Известий" со ссылкой на информацию, полученную от Банка России. Установлено, что не платят граждане в основном по ссудам, оформленным в 2023 и 2024 года под высокие ставки рискованным заемщикам. Объем проблемных ссуд к маю увеличился на 400 миллиардов рублей по сравнению с результатами предыдущего года. Их доля достигла 5,7 процентов от розничного портфеля. В Центральном Банке заметили, что проблемные ссуды на 90 процентов покрыты резервами. Это говорит о том, что банки заранее отложили денежные средства на случай их невозврата.

Ограничения на выдачи заемщикам с высокой долговой нагрузкой уже способствуют улучшению качества кредитного портфеля банков. пишут "Известия"

Генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин объяснил СМИ, что на внутреннем рынке резко ухудшилось качество обслуживания ссуд. Риски просрочки кредитов накапливались весь 2024 год, а пик просрочек и дефолтов выпал на 2025 год.

ЦБ исключил банк "Финансовый капитал" из системы страхования вкладов.

Фото: Piter.tv