ЦБ исключил банк "Финансовый капитал" из системы страхования вкладов

Финансовая организация исключена из реестра АСВ после завершения процедуры ликвидации.

Коммерческий банк "Финансовый капитал" исключён из перечня участников системы страхования вкладов. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Причиной для удаления банка из реестра послужила его ликвидация, ранее подтверждённая Центральным банком РФ. Информация о прекращении деятельности учреждения была внесена в Книгу государственной регистрации кредитных организаций 26 июня, а 27 июня регулятор официально объявил об отзыве лицензии.

Финансовая структура признана несостоятельной ещё в 2016 году, после чего функции арбитражного управления были переданы АСВ. По публичной информации, совокупный долг учреждения перед кредиторами превышает 460 млн рублей, из которых порядка 190 млн — это обязательства перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Банк работал с 1996 года, в основном сотрудничая с медицинскими организациями. После признания банкротом в 2015 году в отношении него было открыто 180 арбитражных дел, из которых только 5 завершились в его пользу.

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