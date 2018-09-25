В Петербурге утвердили места выходов со станции метро "Театральная" вопреки "Роснефти"

АЗС на Театральной площади, снабжающая топливом ключевые государственные структуры, ликвидируют ради строительства станции метро "Театральная".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил расположение выходов со строящейся станции метро "Театральная" Лахтинско-Правобережной линии. Вестибюли будут размещены в Театральном сквере на месте действующей автозаправочной станции и в здании Дома быта на пересечении Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов. Ранее компания "РН-Северо-Запад", владеющая АЗС и входящая в структуру ПАО "НК "Роснефть"", заявляла о важности сохранения заправки, так как она обеспечивает топливом государственные учреждения, в том числе органы исполнительной и судебной власти.

Информация о согласовании участков приведена в постановлении по проекту планировки Лахтинско-Правобережной линии, опубликованном на официальном портале Смольного. Контроль за выполнением документа возложен на вице-губернатора Николая Линченко, сообщает РБК.

Расположение выходов согласовывалось в заключении по итогам общественных обсуждений, размещённом на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). Владельцы земельных участков просили изменить места выхода из метро. В частности, собственники здания Дома быта — АО "Услуга" — отметили, что в здании работают свыше 100 малых предприятий и выразили опасения, что строительство выхода на данном участке может привести к затяжным конфликтам и затягиванию сроков реализации проекта. Компания "РН-Северо-Запад" указывала, что АЗС обеспечивает топливом транспорт МВД, ФСБ, ФСИН и иных ведомств.

Собственники Дома быта выступали против утверждённого варианта ещё в 2023 году и заявляли о готовности обратиться в суд. Однако в объединённой пресс-службе городских судов сообщили, что на тот момент исковых заявлений от владельцев не поступало.

Ранее на Piter.TV: возле станции метро "Проспект Ветеранов" автобус наехал на женщину.

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