Михаил Мишустин рассказал, какие задачи выполняет данная мера поддержки.

Российское правительство списало задолженность по бюджетным кредитам для 25 регионов страны на общую сумму почти в 43 миллиарда рублей. Соответствующее заявление опубликовали через социальные сети сотрудники пресс-службы кабинета министров. Известно, что по поручению главы государства в феврале 2025 года властями были приняты новые правила для списания задолженности по бюджетным кредитам. Теперь по ним можно списать две трети в том случае, если высвобождаемые ресурсы пойдут на инвестиции и инфраструктурные проекты.

Уточним, что задолженность будет списана Республике Алтай, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Тыве, Забайкальскому, Пермскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям и Еврейской автономной области (ЕАО).

Представители ДФО и Арктической зоны смогут направить финансы на выполнение мастер-планов городов. Регионы с низкой бюджетной обеспеченностью – на реализацию национальных проектов и мероприятия, связанные с проведением СВО. пресс-служба кабмина России

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, те денежные средства, которые останутся на местах, помогут чиновникам ускорить решение важных задач для граждан. Это в свою очередь позитивно скажется на динамике региональной и федеральной экономических систем, а также социальной сфере.

Правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма.

Фото и видео: Правительство России