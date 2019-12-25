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Правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма
Сегодня, 10:19
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Правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма

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Аналогичные меры предпринимались в 2021 и 2022 годах.

Российское федеральное правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. Соответствующее заявление опубликовано через социальные сети сотрудниками пресс-службы кабинета министров. Известно, что в текущем году для компаний из профильной отрасли будет уменьшен размер отчислений в фонд персональной ответственности. Размер взносов снижен с 1 до 0,75 процентов общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2024 год.  Также продлен срок уплаты. Он перенесен с 15 июля и 15 октября 2025 года на 15 января 2026 года.

Решение направлено на поддержку представителей туристической отрасли в условиях ограничений, вызванных геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. 

пресс-служба кабмина РФ

Чиновники заметили, что высвобождаемые денежные средства будут в том числе направлены на возврат оплаты туристам, оплатившим поездки в страны, в которых сейчас действуют ограничения из-за наличия угрозы безопасности.  Аналогичные меры, предусматривающие уменьшение размера взносов в фонд персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма, принимались властями в 2021 и 2022 годах из‑за угрозы распространения коронавирусной инфекции, а затем и внешнего санкционного давления со стороны коллективного Запада.

Правительство профинансирует развитие промышленности в Тульской области.

Фото: Piter.tv

Теги: кабмин, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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