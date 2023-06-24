Правительство профинансирует развитие промышленности в Тульской области

Деньги потратят на закупку оборудования, необходимого для двух лабораторных корпусов.

Правительство России профинансирует развитие промышленности в Тульской области. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, принято решение о выделении 1 млрд рублей инновационному научно-технологическому центру "Композитная долина". Деньги потратят на закупку оборудования, необходимого для двух лабораторных корпусов. Ожидается, что в регионе появится самая современная база для разработки, внедрения и малотоннажного выпуска многофункциональных веществ и компонентов

Ранее мы сообщали, что Мишустину представили опытный образец обновленного Ил-114-300.

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