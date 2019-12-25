В Тульской области при атаке БПЛА повреждены жилые дома и объекты промзоны

Дмитрий Миляев сообщил о том, какая работа ведется по устранению последствий налета дроноа ВСУ по региону.

Повреждения многоквартирных и частных домов, а также объектов инфраструктуры в промышленной зоне Тульской области зафиксированы местными властями в результате падения обломков БПЛА Вооруженных сил Украины на территории города Новомосковска. Соответствующее заявление сделал местный губернатор из российского региона Дмитрий Миляев через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс". Чиновник указал подписчикам, что администрация организовала отправку на места происшествий экстренных служб.

Подразделения ПВО Минобороны России ведут боевую работу по отражению массированной атаки украинских беспилотников на регион. В результате падения обломков БПЛА в Новомосковске фиксируются повреждения МКД, частных жилых домовладений и инфраструктуры в прилегающей промышленной зоне. Дмитрий Миляев, глава Тульской области

В настоящее время сведения о пострадавших и повреждениях уточняются. Также в Новомосковск направлены лаборатории ГУ ТО "Природа" и управления Роспотребнадзора по российскому региону.

Тульский губернатор заступился за ребёнка, нарисовавшего "Смешариков".

Фото: Telegram / Дмитрий Миляев