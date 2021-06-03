Ремейки "Холопа" снимут в семи странах

Фильм Клима Шипенко адаптируют в Индии, Южной Корее, Испании, Японии, Польше, Франции и Мексике.

Кинокомпании семи стран заинтересовались комедией Клима Шипенко "Холоп" с Милошем Биковичем в главной роли. Они намерены создать ремейки российского фильма. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на слова генерального директора кинокомпании "Централ партнершип" Вадима Верещагина.

Сообщается, что фильм адаптируют в Индии, Южной Корее, Испании, Японии, Польше, Франции и Мексике. Сюжет рассказывает о молодом мажоре Грише. Заигравшись в красивую жизнь, он решил, что ему все дозволено. Отец-олигарх, желая перевоспитать сына, обращается за помощью к психологу. Вместе они придумывают уникальный проект и отправляют Гришу в прошлое – в деревню с атмосферой 19 века.

Премьера "Холопа" состоялась в 2019 году. Комедия Клима Шипенко добилась небывалого успеха как в российском прокате, так и за рубежом. Сборы фильма в Европе и Америке составили более 1,8 млн долларов. На родине картина заработала более 3 млрд рублей.

Кроме Милоша Биковича в комедии снялись Александра Бортич, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Олег Комаров и другие актеры.

Ранее режиссер Клим Шипенко рассказал о продолжении "Холопа".

Видео: YouTube / Central Partnership