"Здесь был Юра": долгожданная премьера фильма-победителя "Маяка"

Трогательная история о взрослении и ответственности, получившая гран-при фестиваля "Маяк", наконец вышла в прокат.

"Здесь был Юра" и герои этого фильма: актёры представили долгожданную премьеру. Действие повествует о трёх друзьях-музыкантах, которые вынуждены присматривать за дядей одного из них. Роль того самого Юры – пятидесятилетнего мужчины с ментальными особенностями – досталась Константину Хабенскому. Актёры признаются, работа вместе с таким большим артистом – незабываемый опыт.

Он большой артист России, он давно это доказал всем, и эта картина не стала исключением. Он себя повёл максимально профессионально, максимально круто и в каких-то местах мы просто учились, как нужно себя вести, как нужно работать и, я думаю, что этот опыт нам запомнится. Денис Парамонов, исполнитель роли Олега в фильме "Здесь был Юра"

Осенью прошлого года фильм получил главный приз фестиваля актуального российского кино "Маяк". А Константин Хабенский – награду за лучшую мужскую роль. Те, кто уже успел оценить киноновинку, тоже остались под приятным впечатлением

Один был фестивальный показ в Геленджике, на фестивале "Маяк", там гран-при. Хорошо отреагировали. В Москве 25 числа была премьера в "Каро" и там публика аплодировала еще минут пять. Иван Яковенко, генеральный продюсер

В этой работе я себя очень сильно хвалю считаю, что я очень хорошо справился с этой работой, но это просто очень сложно назвать работой. Потому что это было очень классное времяпрепровождение. И внутри сцен было здорово и они были очень эмоционально наполненные и просто было одно удовольствие в этом внутри существовать. Кузьма Котрелёв, исполнитель роли Сереги в фильме "Здесь был Юра"

Режиссёр Сергей Малкин отмечает, во многом сценарий фильма был написан на основе личного опыта. К слову, для него эта картина стала первым полным метром.

Это фильм взрослении. Это фильм ребятах моего поколения, которые живут свою жизнь и не понимают, что значит быть взрослым. И, возможно, быть взрослым – это значит уметь принимать ответственность, брать ответственность за другого человека, который слабее тебя, может быть даже так. Сергей Малкин, режиссер фильма "Здесь был Юра"

На широкий экран лента вышла 5 февраля.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV