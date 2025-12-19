"Здесь был Юра": долгожданная премьера фильма-победителя "Маяка"

"Здесь был Юра" и герои этого фильма: актёры представили долгожданную премьеру. Действие повествует о трёх друзьях-музыкантах, которые вынуждены присматривать за дядей одного из них. Роль того самого Юры – пятидесятилетнего мужчины с ментальными особенностями – досталась Константину Хабенскому. Актёры признаются, работа вместе с таким большим артистом – незабываемый опыт.
Он большой артист России, он давно это доказал всем, и эта картина не стала исключением. Он себя повёл максимально профессионально, максимально круто и в каких-то местах мы просто учились, как нужно себя вести, как нужно работать и, я думаю, что этот опыт нам запомнится.
Денис Парамонов, исполнитель роли Олега в фильме "Здесь был Юра"
Осенью прошлого года фильм получил главный приз фестиваля актуального российского кино "Маяк". А Константин Хабенский – награду за лучшую мужскую роль. Те, кто уже успел оценить киноновинку, тоже остались под приятным впечатлением
Один был фестивальный показ в Геленджике, на фестивале "Маяк", там гран-при. Хорошо отреагировали. В Москве 25 числа была премьера в "Каро" и там публика аплодировала еще минут пять.
Иван Яковенко, генеральный продюсер
В этой работе я себя очень сильно хвалю считаю, что я очень хорошо справился с этой работой, но это просто очень сложно назвать работой. Потому что это было очень классное времяпрепровождение. И внутри сцен было здорово и они были очень эмоционально наполненные и просто было одно удовольствие в этом внутри существовать.
Кузьма Котрелёв, исполнитель роли Сереги в фильме "Здесь был Юра"
Режиссёр Сергей Малкин отмечает, во многом сценарий фильма был написан на основе личного опыта. К слову, для него эта картина стала первым полным метром.
Это фильм взрослении. Это фильм ребятах моего поколения, которые живут свою жизнь и не понимают, что значит быть взрослым. И, возможно, быть взрослым – это значит уметь принимать ответственность, брать ответственность за другого человека, который слабее тебя, может быть даже так.
Сергей Малкин, режиссер фильма "Здесь был Юра"
На широкий экран лента вышла 5 февраля.
