Вышел новый трейлер лирической комедии "Обе две" с Кристиной Асмус

Фильм выйдет на экраны 25 июля.

Кинокомпания "Каропрокат" представила в социальных сетях новый трейлер российской комедии "Обе две". Официальная премьера ленты запланирована 25 июля на широких экранах страны. Сюжет фильма повествует о жизни 14-летней девушки по имени Глаша, которая живёт с бабушкой в провинции. Подросток мечтает стать известным режиссёром. Однако после смерти родственницы опеку над девочкой должна взять её старшая авторитарная тётя Валя. Из-за этого ребенок решается сбежать в Москву к младшей тете Вале. Обстоятельства складываются таким образом, что беглянка вместе с Валей отправляется в путешествие, которое в итоге изменит жизнь обеих.

В актерском составе проекта заявлены Кристина Асмус ("Тётя Марта"), Таисья Калинина ("Мир! Дружба! Жвачка!"), Валентина Мазунина ("Оффлайн"), Кирилл Кяро ("Инсомния") и Филипп Бледный ("Папины дочки"). Режиссёром картины выступил Владимир Котт, известный зрителям по работе над "Непослушником".

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Фото и видео: YouTube / Кинокомпания Каропрокат