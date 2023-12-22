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State of Play: анонсирован Souls-like экшен Ballad of Antara

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Релиз игры намечен на следующий год.

Студия TipsWorks Studio и издательство Infoldgames представили майской онлайн-презентации компьютерных игр собственный фэнтезийный ролевой экшен Ballad of Antara. Известно, что этот проект выходит в 2025 году в свет на консолях PlayStation 5. На официальном сайте игры информации о продукте сейчас практически нет. Сюжет будет основываться на жизни "далёкой земли", которая оказалась на грани вымирания из-за древнего конфликта. Пользователям предстоит отправиться в путешествие для того, чтобы отыскать "божественных существ". Героям предстоит помочь защитить территорию от полного уничтожения.

Вышел трейлер консольной версии игры Path of Exile 2.

Фото и видео: YouTube / Ballad of Antara

Теги: state of play, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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