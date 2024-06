Вышел трейлер консольной версии игры Path of Exile 2

Игра выйдет в свет в конце текущего года.

В рамках майского онлайн-шоу State of Play создатели показали свежий трейлер ролевого экшена Path of Exile 2. Они также подтвердили окно выхода компьютерной игры в свет. Проект появится в раннем доступе в конце 2024 года на персональных компьютерах, консолях PS5 и Xbox Series. Команда Grinding Gear Games раскрыла больше подробностей о некоторых функциях Path of Exile 2. Специалисты объяснили, что в экшене будет "диванный кооператив" (совместная игра на одном устройстве), но также и полноценные кроссплей и кросс-прогрессия между актуальными платформами.

В настоящее время для условно-бесплатной версии Path of Exile 2 авторы готовят 12 классов персонажей, шесть из которых знакомы пользователям по первой части Path of Exile. Для игроков будет доступно 36 вариантов специализаций, 1 500 пассивных и 240 активных способностей, свыше сотни новых боссов и более 600 монстров, порядка 100 уникальных биомов и 700 видов экипировки. Персонажи смогут пройти сюжетную кампанию в шести актах.

В будущем представители Grinding Gear Games планируют выпускать расширения для обеих частей Path of Exile.

Фото и видео: YouTube / PlayStation