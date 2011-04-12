Компании-разработчики "Мира танков" перешли в собственность государства

Учредителем компании "Леста" теперь значится Росимущество.

Три компании-разработчика игры "Мир танков" — "Леста", "Леста Геймс Эдженси" и "Леста Геймс Москва" — перешли в собственность России. Соответствующая информация значится в регистрационных документах. Известно, что учредителем компании "Леста", по данным онлайн-ресурса, значится Росимущество. Государственное ведомство теперь владеет 100 процентами компании с 11 июня 2025 года. Полностью в собственность России компании ООО "Леста Геймс Москва" и "Леста Геймс Эдженси" перешли 18 июня. Оба предприятия считаются действующими. Сведения о переходе в собственность государства компаний подтверждается и данными Единого государственного реестра юридических лиц. Там отражены изменение сведений об учредителях юрлица.

Напомним, что по решению Таганского районного суда Москвы обращено в доход государства 100 процентов долей компании "Леста", российского разработчика "Мира танков". Генеральная прокуратура страны в исковом заявлении требовала запретить в России за осуществление экстремистской деятельности бизнес-объединение, состоящее из владельца компании "Леста" Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого. Также сторона обвинения намеревалась взыскать в доход государства всю долю в ООО "Леста", ООО "Леста Геймс Эдженси", ООО "Леста Геймс Москва"

Петербургский разработчик игр получил 35 млрд рублей выручки.

Фото: tanki.su