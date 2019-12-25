Петербургский разработчик игр получил 35 млрд рублей выручки

Чистая прибыль компании Lesta Games составила около 16 млрд рублей.

Компания Lesta Games, известная своими играми "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz, достигла рекордной выручки в 35 млрд рублей по итогам 2024 года, сообщил руководитель группы компаний Малик Хатажаев.

Выручка компании выросла на 40% по сравнению с предыдущими годами. Чистая прибыль составила около 16 млрд рублей. Хатажаев подчеркнул, что дивиденды он не планирует выплачивать, а направит всю прибыль на реинвестирование.

В настоящее время Lesta Games занимается разработкой четырех игр и программного обеспечения для игровой индустрии, которое вскоре будет выпущено на рынок.

Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах построят завод китайских двигателей за 5 млрд рублей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)