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В Шушарах построят завод китайских двигателей за 5 млрд рублей
Сегодня, 10:39
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В Шушарах построят завод китайских двигателей за 5 млрд рублей

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последствии предполагается расширение ассортимента продукции за счет выпуска двигателей для судостроительных предприятий.

ООО "Альфа Балт инжиниринг", производитель энергетического оборудования, и китайская компания Yuchai планируют организовать совместный производственный проект в Петербурге. Инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.

Первоначально на заводе планируется производить дизель-генераторные установки, предназначенные для нужд топливно-энергетического комплекса. Впоследствии предполагается расширение ассортимента продукции за счет выпуска двигателей для судостроительных предприятий.

Местоположение будущего завода предварительно определено в Шушарах, на территории особой экономической зоны "Санкт-Петербург". Планируется, что производство начнет функционировать в период с 2028 по 2030 годы.

Ранее мы сообщили о том, что директор "Петербургского тракторного завода" рассказал о подготовке молодых кадров.

Фото: cyilimited.com

Теги: бизнес, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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