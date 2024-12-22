Директор "Петербургского тракторного завода" рассказал о подготовке молодых кадров

На предприятии успешно реализуется схема трудоустройства, при которой студенты, проявившие себя на практике, принимаются в штат.

Глава "Петербургского тракторного завода" Сергей Серебряков поделился информацией о программах подготовки молодых специалистов. В ходе обсуждения председатель правительства Михаил Мишустин акцентировал важность подготовки квалифицированных инженеров. Он подчеркнул, что создание передовой инженерной школы невозможно без участия таких предприятий, как Петербургский тракторный завод.

Важно наладить взаимодействие между образовательными учреждениями и компаниями-работодателями. Образовательные учреждения должны быть тесно связаны с производством, а предприятия должны понимать, какие специалисты к ним придут.

Сергей Серебряков отметил, что на заводе функционирует система непрерывной практики, сотрудничество с Академией машиностроения им. Ж.Я.Котина в рамках программы "Профессионалитет". Студенты имеют возможность проходить практику непосредственно в производственных цехах.

На предприятии успешно реализуется схема трудоустройства, при которой студенты, проявившие себя на практике, принимаются в штат. Это позволяет им одновременно учиться и зарабатывать.

Директор завода подчеркнул необходимость постоянного развития компетенций работников. Молодым специалистам, работающим на станках с ЧПУ, требуются навыки программирования, а цифровизация способствует повышению производительности.

В заключение Михаил Мишустин отметил важность цифровых решений и новых технологий для повышения производительности труда, подчеркнув, что это ключевая задача для достижения национальных целей развития. Он пожелал коллективу завода дальнейших успехов.

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