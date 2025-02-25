Мишустин встретился с директором Петербургского тракторного завода

На предприятии проведена масштабная модернизация производственных активов.

Председатель правительства Михаил Мишустин провёл встречу с Сергеем Серебряковым, руководителем Петербургского тракторного завода.

"Петербургский тракторный завод" – ведущее российское предприятие, играющее ключевую роль в производстве сельскохозяйственной техники. Премьер-министр отметил, что машиностроение сегодня выступает локомотивом развития обрабатывающей промышленности, и завод вносит существенный вклад в прогресс этой сферы.

На предприятии проведена масштабная модернизация производственных активов. Компания успешно реализует стратегию импортозамещения, как в части технологической инфраструктуры, так и в отношении программного обеспечения.ь Завод исторически является пионером отечественного тракторостроения. За последние годы разработано множество новых моделей тракторов, успешно используемых в сельском хозяйстве страны.

На базе завода восстановлена инженерно-конструкторская школа. В конструкторском бюро работают около двухсот специалистов, средний возраст которых составляет 28 лет. Кроме того, функционируют два образовательных центра и реализуется программа "Профессионалитет". Приоритетное значение придается международному сотрудничеству. Активно развивается взаимодействие с белорусскими компаниями, такими как Минский тракторный завод и "Гомсельмаш".

Ранее мы сообщили о том, что правительство профинансирует развитие предприятий энергетики и ЖКХ в ряде регионов.

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