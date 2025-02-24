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Правительство профинансирует развитие предприятий энергетики и ЖКХ в ряде регионов

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Более 3,6 млрд рублей из бюджета получат Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия.

Правительство России профинансирует развитие предприятий энергетики и ЖКХ в ряде регионов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, более 3,6 млрд рублей из бюджета получат Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия. Данные средства пойдут на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ. Отмечается, что эти регионы стали пилотными в проекте.

Мишустин выразил уверенность, что проект позволит улучшить качество жизни людей, а также сделает Северный Кавказ более привлекательным для инвестиций в промышленные предприятия. Он поручил вице-премьеру Александру Новаку держать работу на личном контроле.

Ранее Мишустин заявил, что детские пособия не будут считать доходом при оценке нуждаемости семьи.

Видео: Правительство России

Теги: жкх, михаил мишустин, правительство россии, предприятия, финансирование, энергетика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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