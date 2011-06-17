Мишустин: детские пособия не будут считать доходом при оценке нуждаемости семьи

Кабмин России рассказал о нововведениях по социальным контрактам.

Суммы денежных пособий на детей больше не будут учитываться федеральным правительством в качестве дохода семьи при назначении социального контракта как средства поддержки малоимущих. О подписании такого государственного постановления рассказал председатель российского кабинета министров Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями в Москве.

Теперь при его назначении не будут учитываться выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка, который получают нуждающиеся семьи. Другими словами, эту сумму не станут включать при расчете их среднедушевого дохода при оформлении такой поддержки. Необходимые изменения в законодательство утверждены соответствующим постановлением. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр подчеркнул, что экспертные оценки говорят о том, что страна может ежегодно дополнительно заключать в среднем около 118 тысяч социальных контрактов. В ближайшие шесть лет региональным властям будет направлено дополнительно на реализацию задачи не менее 100 миллиардов рублей. Михаил Мишустин пояснил коллегам на заседании, что возможность воспользоваться такой поддержкой важно обеспечить в первую очередь многодетным семьям, участникам СВО и членов из семей. Приоритет для таких категорий россиян закреплен отдельным постановлением, а кнтроль за исполнением поручен вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Напомним, что социальный контракт заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами. С его помощью жители могут пройти переобучение и повысить свою профессиональную квалификацию, чтобы затем найти новую работу, начать вести бизнес, получить денежные средства на развитие подсобного хозяйства,купить одежду, обувь и школьные товары для детей.

Правительство продолжит поддержку граждан в рамках программы социальной газификации в 2025 году.

Фото и видео: Правительство России