На данные расходы государство выделяет еще один млрд рублей.

Российское правительство продолжит поддержку граждан в рамках программы социальной газификации в 2025 году. Соответствующей информацией с коллегами на заседании кабинета министров поделился председатель Михаил Мишустин. Чиновник указал, что по поручению главы государства в нашей стране реализуется проект, которые позволяет населению бесплатно провести природный трубопроводный газ до границ своих участков в городах, деревнях, поселках и садовых товариществах. Аналогичные условия предусмотрены для подключения к газоснабжению поликлиник, больниц, детских садов и школ. Льготные категории получают компенсацию части расходов на покупку и установку необходимого оборудования, а также на строительство инженерной сети до жилого помещения. Чиновники выделили из бюджета на эти цели субсидию в размере порядка 100 тысяч рублей. Известно, что поддержку от властей поддержку получают многодетные родители и люди с небольшими доходами, а также инвалиды I группы, а также люди, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семей.

Благодаря государственному финансированию больше домов в этом году будет обеспечено теплом и горячей водой. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

На продление программы федеральное равительство продлит действие правил предоставления субсидий на текущий год и выделит на реализацию задачи еще один миллиард рублей.

Правительство выделит допсредства лишившимся имущества в Курской области.

Фото и видео: Правительство России