Михаил Мишустин рассказал, что жители региона, утратившие жилье, будут ежемесячно получать 65 тысяч рублей в течение полугода.

Российское правительство выделило порядка 40 миллиардов рублей в качестве первого транша для ежемесячных выплат населению, которое пострадало от действий Вооруженных сил Украины. Речь идет о людях, лишившихся жилья в приграничных районах Курской области из-за сражений Вооруженных сил РФ с нападающей армией киевского режима. Соответствующей информацией с коллегами на заседании кабинета министров поделился председатель Михаил Мишустин. Чиновник указал, что каждый пострадавший гражданин получит от государства социальную выплату для разрушенное жилье. Ежемесячная сумма будет составлять 65 тысяч рублей. Данное поручение президент Владимир Путин ранее дал чиновникам от 18 февраля. на выплаты могут рассчитывать более 112,6 тысяч граждан, которые по состоянию на 1 августа 2024 года проживали в приграничных территориях. Позже там власти ввели режим контртеррористической операции.



Прошу Министерство труда и социальной защиты держать на контроле организацию работы по оказанию помощи гражданам, чтобы люди своевременно получали положенные им средства. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин провел встречу с главой Росстандарта.

Фото и видео: Правительство России