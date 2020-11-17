Глава правительства отметил значительный прогресс системы стандартизации за последние пять лет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Росстандарта Антоном Шалаевым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин отметил значительный прогресс Росстандарта за последние пять лет. Он подчеркнул, что этому способствовало внедрение цифровых решений. По словам главы правительства, это очень важно для суверенитета страны во всех областях. Шалаев заявил, что за прошлый год были введены 1776 новых государственных стандартов, что является новым рекордом. Он подчеркнул, что разработку большинства ГОСТов инициировали сами предприятия.

Ранее Мишустин назвал задачи стратегии развития образования.

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