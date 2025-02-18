По его словам, она призвана сформировать конкурентоспособную систему с учетом потребностей экономики и социальной сферы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал задачи стратегии развития образования. Его слова приводит пресс-служба российского правительства. Мишустин напомнил, что разрабатываемая стратегия развития образования рассчитана до 2036 года. Он подчеркнул, что данная стратегия призвана сформировать конкурентоспособную систему образования с учетом потребностей экономики и социальной сферы. Глава правительства отметил необходимость соответствию поставленной президентом цели по реализации потенциала каждого человека. Ранее Мишустин подтвердил планы по повышению производительности труда. Видео: Правительство России