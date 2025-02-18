  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:19
68
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин назвал задачи стратегии развития образования

0 0

По его словам, она призвана сформировать конкурентоспособную систему с учетом потребностей экономики и социальной сферы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал задачи стратегии развития образования. Его слова приводит пресс-служба российского правительства.

Мишустин напомнил, что разрабатываемая стратегия развития образования рассчитана до 2036 года. Он подчеркнул, что данная стратегия призвана сформировать конкурентоспособную систему образования с учетом потребностей экономики и социальной сферы. Глава правительства отметил необходимость соответствию поставленной президентом цели по реализации потенциала каждого человека.

Ранее Мишустин подтвердил планы по повышению производительности труда.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, образование, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии