По словам главы правительства, не стоит ограничиваться только мероприятиями федерального проекта.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подтвердил планы по повышению производительности труда. Об этом он заявил на стратегической сессии, посвященной вопросам повышения производительности труда.

По словам главы правительства, необходимо обеспечить комплексный подход и не ограничиваться только мероприятиями федерального проекта. Он также отметил необходимость расширять возможности для повышения квалификации специалистов.

Рассчитываем, что в результате производительность труда в России через шесть лет вырастет более чем на 20%. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что правительство выделило дополнительное финансирование на поддержку бизнеса в ряде приграничных регионов.

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