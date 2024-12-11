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Правительство выделило дополнительное финансирование на поддержку бизнеса в ряде приграничных регионов

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Около 800 млн рублей направят на предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям.

Правительство России выделило дополнительное финансирование на поддержку бизнеса в ряде приграничных регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, около 800 млн рублей направят на предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям в Белгородской, Брянской и Курской областях. Данные средства пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате работникам времени вынужденного простоя в 2024 году и в первом квартале 2025 года. 

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года.

Видео: Правительство России

Теги: бизнес, дополнительное финансирование, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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