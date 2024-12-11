Правительство выделило дополнительное финансирование на поддержку бизнеса в ряде приграничных регионов

Около 800 млн рублей направят на предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям.

Правительство России выделило дополнительное финансирование на поддержку бизнеса в ряде приграничных регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, около 800 млн рублей направят на предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям в Белгородской, Брянской и Курской областях. Данные средства пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате работникам времени вынужденного простоя в 2024 году и в первом квартале 2025 года.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года.

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