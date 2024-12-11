Правительство утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года

По словам Мишустина, россияне смогут получать их на на срок до 15 лет под 3% годовых.

Правительство России утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года. Об этом сообщили премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, кредиты будут предоставляться в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Мишустин отметил, что россияне смогут получать их на на срок до 15 лет под 3% годовых. Казначейские инфраструктурные кредиты будут предоставляться в приоритетном порядке на реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, закупку общественного транспорта и другие цели.

Ранее Мишустин заявил, что военные пенсии будут проиндексированы на 4,4%.

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