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Правительство утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года

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По словам Мишустина, россияне смогут получать их на на срок до 15 лет под 3% годовых.

Правительство России утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года. Об этом сообщили премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, кредиты будут предоставляться в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Мишустин отметил, что россияне смогут получать их на на срок до 15 лет под 3% годовых. Казначейские инфраструктурные кредиты будут предоставляться в приоритетном порядке на реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, закупку общественного транспорта и другие цели.

Ранее Мишустин заявил, что военные пенсии будут проиндексированы на 4,4%.

Видео: Правительство России

Теги: инфраструктурные кредиты, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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