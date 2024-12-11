Мишустин: военные пенсии будут проиндексированы на 4,4%

Отмечается, что к уже произведенным выплатам за январь и февраль будет сделана доплата.

Военные пенсии будут проиндексированы на 4,4%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По словам главы правительства, в октябре 2024 года военные пенсии проиндексировали на 5,1%. При этом реальный уровень инфляции составил 9,5%. По поручению президента РФ в закон о дополнительном увеличении военных пенсий будут внесены корректировки. Отмечается, что к уже произведенным выплатам за январь и февраль будет сделана доплата.

Ранее Мишустин сообщил о росте ВВП на 4% в 2024 году.

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