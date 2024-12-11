По словам главы правительства, этот прирост был обусловлен высокой инвестиционной и потребительской активностью.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о росте ВВП на 4% в 2024 году. Об этом он рассказал в ходе сессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста.

По словам главы правительства, этот прирост был обусловлен высокой инвестиционной и потребительской активностью. Также Мишустин отметил, что основной движущей силой для этого стала обрабатывающая промышленность. Он уточнил, что данная сфера прибавила 8% и превысила первоначальный прогноз.

Ранее Мишустин заявил, что в России активно создается сеть современных университетских кампусов.

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