Мишустин: в России активно создается сеть современных университетских кампусов

В России активно создается сеть современных университетских кампусов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, правительство реализует программу строительства сети кампусов мирового уровня, которые создаются в 23 регионах. Мишустин отметил, что кампу МГТУ им. Баумана уже введен в эксплуатацию. Кроме того, готова первая очередь кампуса Новосибирского госуниверситета.
Важно, что мероприятия выполняются совместными усилиями федеральных и региональных властей и, конечно, при участии бизнеса.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее мы сообщали, что правительство упростило порядок трудоустройства работников из новых регионов.
Видео: Правительство России
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