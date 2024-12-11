Мишустин: в России активно создается сеть современных университетских кампусов

По его словам, кампусы создаются в 23 регионах страны.

В России активно создается сеть современных университетских кампусов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, правительство реализует программу строительства сети кампусов мирового уровня, которые создаются в 23 регионах. Мишустин отметил, что кампу МГТУ им. Баумана уже введен в эксплуатацию. Кроме того, готова первая очередь кампуса Новосибирского госуниверситета.

Важно, что мероприятия выполняются совместными усилиями федеральных и региональных властей и, конечно, при участии бизнеса. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что правительство упростило порядок трудоустройства работников из новых регионов.

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