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Правительство упростило порядок трудоустройства работников из новых регионов

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Мишустин отметил, что не у всех жителей регионов в трудовые книжки внесены сведения об увольнении с последнего места работы.

Правительство России упростило порядок трудоустройства работников из новых регионов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, в силу определенных обстоятельств не у всех в трудовые книжки внесены сведения об увольнении с последнего места работы. Глава правительства отметил, что такие ситуацию создают сложности для людей. Согласно новому постановлению, которое подписал Мишустин, при отсутствии в трудовой книжке сведений об увольнении с последнего места работы люди смогут обратиться в любой территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования.

Ранее Мишустин заявил, что отношения РФ и Казахстана построены на принципах дружбы и взаимного уважения.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, новые регионы, правительство россии, премьер-министр россии, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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