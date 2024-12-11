Мишустин: отношения РФ и Казахстана построены на принципах дружбы и взаимного уважения

По его словам, регионы России напрямую взаимодействуют со многими регионами Казахстана.

Отношения Москвы и Астаны построены на принципах дружбы и взаимного уважения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

По его словам, регионы России напрямую взаимодействуют со многими регионами Казахстана. Мишустин отметил, что в ходе переговоров с премьером Казахстана были достигнуты определенные договоренности по всем вопросам двусторонней повестки.

Ранее Мишустин обозначил приоритетные сферы развития отношений России и Казахстана.

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