Мишустин обозначил приоритетные сферы развития отношений России и Казахстана

Глава правительства напомнил, что взаимный товарооборот превысил 2,6 трлн рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обозначил приоритетные сферы развития отношений Москвы и Астаны. Об этом он заявил в ходе переговоров с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым.

Мишустин назвал Казахстан стратегическим партнером и союзном России. Он подчеркнул, что отношения между странами основаны на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Глава правительства напомнил, что взаимный товарооборот превысил 2,6 трлн рублей. Кроме того, активно развивается сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

Ранее Мишустин назвал 80-летие Победы общим праздником для России и Казахстана.

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