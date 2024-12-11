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Мишустин назвал 80-летие Победы общим праздником для России и Казахстана

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Он подчеркнул, что в России и Казахстане свято чтят память всех, кто защищал родину от нацизма.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал 80-летие Победы в Великой Отечественной войне общим праздником для России и Казахстана. Об этом он заявил в ходе переговоров с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым.

Мишустин напомнил, что в мае нынешнего года будет отмечаться восьмидесятая годовщина Победы. Он подчеркнул, что в России и Казахстане свято чтят память всех, кто защищал родину от нацизма.

Ранее мы сообщали, что правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов.

Видео: Правительство России

Теги: день победы, казахстан, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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