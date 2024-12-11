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Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

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Мишустин отметил, что перечень расширен до 116 наименований.

Правительство России расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, перечень расширен до 116 наименований. Мишустин уточнил, что в него включили продукты для детей с муковисцидозом. Глава правительства подчеркнул, что это питание помогает детям расти и развиваться.

Ранее мы сообщали, что правительство проиндексировало социальные выплаты, пособия и компенсации.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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