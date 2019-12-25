Военные пенсии планируют пересчитать задним числом с 1 октября

С начала 2026 года на 7,6% были проиндексированы страховые пенсии по старости - самый распространенный вид пенсий в России.

На российской территории военные пенсии будут увеличены на четыре процента задним числом с 1 октября 2026 года в случае принятия документа в нижней палате парламента. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделали представители профильного комитета Государственной думы по обороне. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который в том числе предусматривает увеличение коэффициента к денежному довольствию военнослужащих. От этого параметра рассчитывается размер военных пенсий. Руководитель комитета по обороне Владимир Касатонов объяснил, что такое решение позволит повысить военные пенсии в стране на четыре процента.

Соответствующий перерасчет будет сделан с 1 октября 2026 года после подписания закона президентом России. комитет по обороне в ГД РФ

Базой для начисления военных пенсий является заработная плата военнослужащих. Она включает в себя оклад по воинской должности, оклад по званию и различные надбавки. Пенсия военнослужащий в стране рассчитывается не от полной суммы довольствия, а от его части, в зависимости от выслуги лет.

Соцфонд назвал рост пенсий неработающих россиян в 2027 году.

Фото: Piter.tv