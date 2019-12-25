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Соцфонд назвал рост пенсий неработающих россиян в 2027 году
Сегодня, 7:58
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Соцфонд назвал рост пенсий неработающих россиян в 2027 году

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Сергей Чирков сообщил о том, как именно будет увеличиваться пенсия со следующего года.

На российской территории средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров в 2027 году вырастет на 2,4 тысячи рублей и достигнет показателя в 30,2 тысяч рублей. Соответствующее заявление журналистам сделал председатель профильного ведомства Сергей Чирков. Слова государственного служащего опубликованы пресс-службой Социального фонда страны на официальном сайте.

Повышение затронет 37,5 млн человек. В годовом выражении прибавка будет сопоставима с дополнительной "13-й пенсией" на уровне 28,8 тыс. рублей.

Сергей Чирков, глава Социального фонда России

Эксперт добавил, что в следующем году пенсии будут получать 43 миллионов граждан России. Власти намерены перейти на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо единичного повышения. В частности, с февраля 2027 года правительство планирует увеличить пенсию населению на 6,8 процентов, а также еще на 3,3 процента с апреля. 

Отцы из Петербурга и Ленобласти могут получать выплаты до 83 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: индексация пенсии, пенсии, пенсия, сергей чирков, социальный фонд россии
Категории: Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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