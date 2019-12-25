Сергей Чирков сообщил о том, как именно будет увеличиваться пенсия со следующего года.

На российской территории средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров в 2027 году вырастет на 2,4 тысячи рублей и достигнет показателя в 30,2 тысяч рублей. Соответствующее заявление журналистам сделал председатель профильного ведомства Сергей Чирков. Слова государственного служащего опубликованы пресс-службой Социального фонда страны на официальном сайте.

Повышение затронет 37,5 млн человек. В годовом выражении прибавка будет сопоставима с дополнительной "13-й пенсией" на уровне 28,8 тыс. рублей. Сергей Чирков, глава Социального фонда России

Эксперт добавил, что в следующем году пенсии будут получать 43 миллионов граждан России. Власти намерены перейти на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо единичного повышения. В частности, с февраля 2027 года правительство планирует увеличить пенсию населению на 6,8 процентов, а также еще на 3,3 процента с апреля.

Отцы из Петербурга и Ленобласти могут получать выплаты до 83 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv