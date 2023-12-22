В трейлере Where Winds Meet показали геймплей и анонс выхода на PS5

Дата релиза игры неизвестна.

В ходе онлайн-презентации State of Play разработчиками был показан геймплейный трейлер ролевого экшена про древний Китай под названием Where Winds Meet. Одновременно с этим роликом компания анонсировала официальный выход проекта на консолях PS5. Изначально среди игровых платформ значился только персональный компьютер.

В настоящее время у Where Winds Meet также появилась страница в PS Store. Продукт создается специалистами из студией Everstone Games. Спонсирует проект NetEase Games. Эксперты пояснили, что игра должна выйти во второй половине текущего года. Ранее в социальных сетях начали появляться многочасовые геймплейные ролики с демонстрацией бета-версии Where Winds Meet. Сюжет повествует о мечнике, который живет на закате Десяти Королевств. Авторы обещают пользователям открытый мир, свободу стиля прохождения, различные специальности и глубокое погружение в восточные боевые искусства.

Вышел первый трейлер игры Dynasty Warriors: Origins.

Фото и видео: YouTube / PlayStation