Вышел первый трейлер игры Dynasty Warriors: Origins

Релиз проекта запланирован на следующий год.

Американская компания Sony на организованном ею онлайн-мероприятии State of Play презентовала пользователям компьютерную игру Dynasty Warriors: Origins. Официальный релиз проекта состоится только в 2025 году, однако уже сейчас всем ожидающим геймерам удалось увидеть свежий трейлер тайтла. Позже ролик был опубликован на YouTube-канале.

Напомним, что франшиза Dynasty Warriors представляет из себя игры, разработанные по мотивам событий из китайского средневекового исторического романа "Троецарствие". Первая часть серии вышла на консоли PlayStation еще в 1997 году. В трейлере новинки продемонстрирована обновленная графика, красивые локации и масштабные сражения. Дополнительно авторы показали харизматичного главного героя. Персонажа не будет устраивать тот факт, что местное население в условиях феодального общества вынуждено голодать, пока другие убивают друг друга кланами.

State of Play: вышел первый полноценный геймплейный ролик шутера Concord.

Фото и видео: YouTube / PlayStation