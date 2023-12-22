State of Play: вышел первый полноценный геймплейный ролик шутера Concord

Релиз игра запланирован на 23 августа.

Проводимая компанией Sony конференция State of Play продемонстрировала зрителям сетевой шутер Concord, действие в котором разворачивается от первого лица. Известно, что в проекте пользователю придется вживаться в роль персонажей с разнообразными способностями. Критикам геймплей напомнил Overwatch, Valorant, Destiny и прочие популярные мультиплеерные проекты. Еженедельно разработчики намерены выпускать в социальных сетях ролики, посвященные приключениям главных героев. Официальный выход игры в свет намечен на 23 августа 2024 года для для персональных компьютеров и консолей PlayStation 5.. Предзаказы для пользователей откроются 6 июля. За разработку игры отвечает студия Firewalk. Concord представляет из себя игру-сервис c PVP-элементом (5 на 5). В дебютном трейлере показано, что пользователей ждёт вселенная с определённым юмористическим уклоном, а также персонажами-наёмниками, среди которых есть будет дроид.

На State of Play показали новый трейлер Alien Rogue Incursion.

Фото и видео: YouTube / PlayStation