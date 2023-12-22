На State of Play показали новый трейлер Alien Rogue Incursion

Релиз игры намечен на декабрь 2024 года.

На официальной презентации State of Play разработчики представили свежий трейлер Alien: Rogue Incursion. В ролике авторы показали геймплей новинки — релиз хоррора для PSVR 2, Steam VR и Quest 3 запланирован на декабрь 2024 года. Сейчас запись доступна в социальных сетях. Фанатов ждёт новая история в знакомой франшизе, причём новинку создается на двигателе Unreal Engine 5. Деталей сюжета в этот раз игрокам снова не раскрыли. Предположительно, пользователям придётся исследовать обломки космического корабля,на котором им встретится и опасный Чужой. В распоряжении у поклонников франшизы будет фирменный радар, позволяющий отслеживать пришельца. В дополнении к этому, в процессе прохождения игры потребуется использовать фонарик. В арсенале персонажа доступен будет огнестрел.

Николь Кидман и Зак Эфрон снялись в горячих сценах в трейлере "Семейного дела".

Фото и видео: YouTube / PlayStation