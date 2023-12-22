Николь Кидман и Зак Эфрон снялись в горячих сценах в трейлере "Семейного дела"

Премьера ленты намечена на 28 июня.

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал в социальных сетях трейлер фильма "Семейное дело", главные роли в котором исполнили Николь Кидман и Зак Эфрон. Режиссером проекта выступил Ричард ЛаГравенес, известный зрителям по работе над фильмом "P.S. Я люблю тебя". Сюжет новой истории расскажет о том, как девушка по имени Зара работает ассистенткой у кинозвезды Криса Коула. Устав от эксцентричности и нарциссизма своего подопечного, героиня решает уволиться. Однако вскоре после этого Зара обнаруживает, что ее стремление дистанцироваться не помогло, так как Крис начал встречаться с ее матерью. Зара оказывается в сложной ситуации, так как она все еще хочет сохранить работу, а также нормальные отношения с родительницей, чье увлечение своим боссом она не одобряет.

В актерском составе заявлены Джои Кинг, Кэти Бейтс, Лайза Коши, Шерри Кола, Джиссетт Валентайн, Оливия Маклин, Бет Би Паркер и Аньес Маясари.Официальная премьера картины "Семейное дело" состоится 28 июня на онлайн- ресурсе Netflix.

Тизер-трейлер "Моаны 2" побил рекорд и собрал 178 млн просмотров за 24 часа.

Фото и видео: YouTube / Netflix