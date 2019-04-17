Напарница Гарика Харламова рассказала об интимной сцене с его участием

Актриса призналась, что поначалу жутко боялась Гарика и чувствовала себя "до смерти неловко".

Коллега 39-летнего юмориста Гарика Харламова, 33-летняя актриса Екатерина Радченко поделилась пикантными подробностями со съемок сериала "Гусар". В частности, она рассказала об интимной сцене с участием Харламова. Об этом пишет "Телепрограмма".

Радченко призналась, что поначалу жутко боялась Гарика и чувствовала себя "до смерти неловко". "Не знала, куда деть руки, глаза, как расслабиться в кадре. У меня реально потели ладони, да и саму хорошо так трусило", - рассказала девушка.

При этом Гарик проявил себя с лучшей стороны. Он вел себя чутко и аккуратно, практически не касался партнерши во время интимной сцены. "Что лично я считаю вершиной профессионализма", - отметила актриса.

В конечном счете расслабиться и раскрепоститься актрисе помогло внекадровое общение с Харламовым. Она заявила, что с юмористом очень легко подружиться, несмотря на то, что он публичная и звездная личность.

"Вот я и перестала потом переживать, и полностью отдалась съемочному процессу", - рассказала Радченко.

Премьера нового сериала "Гусар" состоится на телеканале ТНТ 5 октября. Главную роль в нем сыграет Гарик Харламов. В результате научного эксперимента ученого энтузиаста в наши дни из 1812 года попадает поручик лейб-гвардии гусарского полка Григорий Савельевич Рыльский. При попытке вернуть гусара обратно в прошлое, машина времени ломается, и поручик вынужден оставаться в XXI веке, пока ученый не починит машину.

Ранее мы писали, что Асмус показала грудь во время секс-чата в фильме "Китобой".

Видео: YouTube / Евгений Тихонов